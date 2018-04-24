Королева красоты оказалась водителем бандитов

Экс-королева красоты стала водителем бандитов

Девушку приговорили почти к трем годам лишения свободы за пособничество в совершении нападения

4/8 Девушку приговорили почти к трем годам лишения свободы за пособничество в совершении нападения

Шеннон Уокер была за рулем автомобиля, из которого стреляли в проходящего мимо юношу

1/8 Шеннон Уокер была за рулем автомобиля, из которого стреляли в проходящего мимо юношу

Великобритании бывшую королеву красоты, 23-летнюю Шеннон Уокер осудили почти на три года тюрьмы за пособничество в совершении нападения в Веллингборо. Об этом сообщает Mirror.

Уокер приговорили к двум годам и восьми месяцам заключения.

«Вы не были шокированы или напуганы [случившимся]. После вы устроили фотосессию на фоне автомобиля. Вы повезли их, зная, что у них есть двуствольный дробовик. Как водитель, вы были неотъемлемой частью этого инцидента», — заявил судья, оглашая приговор.

Полицейские установили, что Уокер была за рулем, когда 21-летний Чанзе Нолан высунулся из окна и выстрелил в молодого человека из двуствольного ружья.

В результате 18-летний прохожий получил серьезное ранение ноги. При этом он пострадал «по ошибке»: его перепутали с членом конкурирующей банды.

Нолана отправили в тюрьму на девять лет и семь месяцев за преднамеренное нападение и использование огнестрельного оружия в общественном месте.

Уокер участвовала в конкурсе «Мисс Англия» в 2012 году. Также она была победительницей нескольких локальных конкурсов красоты.