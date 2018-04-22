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Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
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Британские СМИ назвали позывной якобы отравившего Скрипалей экс-шпиона ФСБ 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Фото: Reuters
К отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери причастен 54-летний бывший шпион ФСБ под позывным «Гордон», утверждают британские СМИ.
Утверждается, что этот человек пользуется именем Михалис Савицис и еще двумя псевдонимами. Его позывной — «Гордон». Полиция опасается, что он уже вернулся в Россию и его никогда не удастся допросить, пишет Mirror.
Издание заявляет, что имя «Гордона» появилось после пятичасового допроса перебежчика КГБ Бориса Карпичкова полицией Лондона на этой неделе. Он рассказал о том, что «Гордон» якобы был подчиненным Карпичкова в Латвии в 1990-х, пишет Mirror.
Ранее в контртеррористическом подразделении Скотланд-Ярда заявили, что предполагаемое покушение на Скрипаля и его дочь выполнила «ударная группа», якобы контролируемая российским правительством.
Накануне посол в Лондоне Александр Яковенко назвал исчезновение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии похищением двух российских граждан.
>> СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Напомним, Юлия Скрипаль, согласно официальным сообщениям, пришла в сознание еще 27 марта, однако российские дипломаты к ней так и не были допущены, что является нарушением Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенции.
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