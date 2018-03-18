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На Украине не пускают россиян к избирательным участкам
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На Украине не пускают россиян к избирательным участкам 

Рамблер 1 час назад
Сотрудники полиции и представители национальной гвардии Украины оградили металлическим забором здание российского консульства во Львове, где располагается один из избирательных участков, также россиян не пускают для голосования на выборах.
1/8  отрудники полиции совместно с представителями национальной гвардии Украины оградили металлическим забором здание российского консульства во Львове, где располагается один из избирательных участков, россиян не пускают для голосования на выборах президента в консульстве в Одессе.
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2/8  Металлическая ограда расположена так, что заблокирован проход в консульство.
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3/8  Несколько десятков представителей националистического движения «Национальный корпус» установили палатку и бочки у здания. Они намерены устраивать так называемый «коридор позора» для желающих проголосовать на выборах.
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4/8  акже полиция перекрыла проезд и проход к зданию консульства России в Одессе, где открыт участок для голосования на выборах президента. Улица Гагаринское плато, где расположено здание консульства, перекрыта для автомобильного движения. В начале и конце улицы стоят блокпосты, на каждом из них несколько десятков полицейских. Пешеходное движение по улице разрешено, однако входы и въезды на территорию консульства оцеплены полицейскими.
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5/8  На прилегающих к консульству улицах расположены около 10 автобусов с полицейскими и бойцами национальной гвардии. Кроме того, возле здания консульства дежурят несколько автомобилей скорой помощи и пожарных.
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6/8  Напомним, в пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о недопуске россиян в консульства и посольство в день голосования на выборах президента России. Москва направила Киеву ноту протеста из-за заявлений главы украинского МВД.
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7/8  Также на Украине прокуратура возбудила уголовное дело в отношении организаторов выборов президента России на территории Республики Крым. МИД объяснил беспрецедентные действия Киева «бессильной злобой».
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Напомним, на пост президента России претендуют восемь человек: Владимир Путин (самовыдвиженец), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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