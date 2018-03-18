На Украине не пускают россиян к избирательным участкам 

Сотрудники полиции и представители национальной гвардии Украины оградили металлическим забором здание российского консульства во Львове, где располагается один из избирательных участков, также россиян не пускают для голосования на выборах.
1/8 отрудники полиции совместно с представителями национальной гвардии Украины оградили металлическим забором здание российского консульства во Львове, где располагается один из избирательных участков, россиян не пускают для голосования на выборах президента в консульстве в Одессе.
3/8 Несколько десятков представителей националистического движения «Национальный корпус» установили палатку и бочки у здания. Они намерены устраивать так называемый «коридор позора» для желающих проголосовать на выборах.
4/8 акже полиция перекрыла проезд и проход к зданию консульства России в Одессе, где открыт участок для голосования на выборах президента. Улица Гагаринское плато, где расположено здание консульства, перекрыта для автомобильного движения. В начале и конце улицы стоят блокпосты, на каждом из них несколько десятков полицейских. Пешеходное движение по улице разрешено, однако входы и въезды на территорию консульства оцеплены полицейскими.
5/8 На прилегающих к консульству улицах расположены около 10 автобусов с полицейскими и бойцами национальной гвардии. Кроме того, возле здания консульства дежурят несколько автомобилей скорой помощи и пожарных.
6/8 Напомним, в пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о недопуске россиян в консульства и посольство в день голосования на выборах президента России. Москва направила Киеву ноту протеста из-за заявлений главы украинского МВД.
7/8 Также на Украине прокуратура возбудила уголовное дело в отношении организаторов выборов президента России на территории Республики Крым. МИД объяснил беспрецедентные действия Киева «бессильной злобой».