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«Мы закрыли Черное море — и начались вопли»
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Шейнин ответил на претензии украинского политолога 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Крым — это наживка для российской внешней политики и дорога в историческую пропасть. Такое мнение выразил политолог Андрей Окара в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Таким образом Окара прокомментировал заявление экс-главы МИД Литвы Пятраса Вайтекунаса о том, что, потеряв Крым, Киев «переиграл» Москву, создав против нее «мощный фронт США и Европы».
>> Киев испугался российских военных
«Крым — это наживка для российской внешней политики, из-за которой — вот говорят, что Россию везде не любят, а до Крыма такой вопрос не стоял. У этих людей многовековая история противостояния с Московским княжеством. Их действия мне представляются достаточно эффективными с точки зрения их целей. А для России это дорога в историческую пропасть», — сказал Окара.
Ведущий программы Артем Шейнин с экспертом не согласился, заявив, что Россия добилась главной цели — обеспечить безопасность на Черном море.
«Этот (Окара) говорит про Крым, понимая, что Крымом мы закрываем своими системами все Черное море — и такие же вопли будут про Сирию, потому что оттуда мы контролируем все Восточное Средиземноморье. Это потому, что мы наконец-то начали заниматься своей безопасностью», — заявил Шейнин.
Телеведущий подчеркнул, что реакция Запада свидетельствует о том, что мы «делаем что-то полезное для безопасности нашей страны».
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