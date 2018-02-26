Шейнин ответил на претензии украинского политолога

Крым — это наживка для российской внешней политики и дорога в историческую пропасть. Такое мнение выразил политолог Андрей Окара в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Таким образом Окара прокомментировал заявление экс-главы МИД Литвы Пятраса Вайтекунаса о том, что, потеряв Крым, Киев «переиграл» Москву, создав против нее «мощный фронт США и Европы».

«Крым — это наживка для российской внешней политики, из-за которой — вот говорят, что Россию везде не любят, а до Крыма такой вопрос не стоял. У этих людей многовековая история противостояния с Московским княжеством. Их действия мне представляются достаточно эффективными с точки зрения их целей. А для России это дорога в историческую пропасть», — сказал Окара.

Ведущий программы Артем Шейнин с экспертом не согласился, заявив, что Россия добилась главной цели — обеспечить безопасность на Черном море.

«Этот (Окара) говорит про Крым, понимая, что Крымом мы закрываем своими системами все Черное море — и такие же вопли будут про Сирию, потому что оттуда мы контролируем все Восточное Средиземноморье. Это потому, что мы наконец-то начали заниматься своей безопасностью», — заявил Шейнин.

Телеведущий подчеркнул, что реакция Запада свидетельствует о том, что мы «делаем что-то полезное для безопасности нашей страны».