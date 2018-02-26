Ещё
Аномалия в Риме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аномалия: снег в Риме 

Рамблер 2 часа назад
В Риме прошел аномальный для этого времени года снегопад, пишет Le Repubblica. В понедельник, 26 февраля, в итальянской столице даже закрыли школы.
1/13  Холодный фронт пришел из Сибири и движется с севера на юг Италии
Фото:
2/13  Температура воздуха в Риме опускалась до -5°С
Фото:
3/13  Снежный покров в городе местами достиг 4 см
Фото:
4/13  Согласно прогнозам, столбик температуры может показать в ближайшие дни в окрестностях Рима до 9 градусов ниже нуля
Фото:
5/13 
Фото:
6/13 
Фото:
7/13 
Фото:
8/13 
Фото:
9/13 
Фото:
10/13 
Фото:
11/13 
Фото:
12/13 
Фото:
13/13 
Фото:
«Было подписано постановление, которое предусматривает закрытие школ всех уровней, включая детские сады, на территории Рима в понедельник, 26 февраля», — говорится в заявлении мэра города.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович оскорбил участников шоу «Поле чудес»329
Тимошенко сообщила о подготовке плана по Донбассу17
Мария Алехина пропала в Крыму123
Силовики открыли минометный огонь по Докучаевску84
Появились подробности задержания Лесли и Рыбки14
Видео
00:53
Неудачная атака смертника попала на видео
Происшествия Ближний Восток
00:25
В Европу пришли аномальные морозы
Погода В мире
00:37
Появились подробности задержания Лесли и Рыбки
Шоу-бизнес
00:37
Вертолет эвакуировал ребенка в центре Москвы
Происшествия
03:33
Россиянки уродуют себя из-за Бузовой
Шоу-бизнес
01:00
Стоцкая попала в украинское «чистилище»
Шоу-бизнес Другое
03:12
Якубович оскорбил участников шоу «Поле чудес»
Шоу-бизнес
Свинья в ЮАР научилась рисовать картины
В мире
01:01
Александр Семчев откровенно рассказал о своем одиночестве
Шоу-бизнес
00:15
Дочка Волочковой пнула Бузову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение