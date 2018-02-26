Аномалия в Риме

В Риме прошел аномальный для этого времени года снегопад, пишет Le Repubblica. В понедельник, 26 февраля, в итальянской столице даже закрыли школы.
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Холодный фронт пришел из Сибири и движется с севера на юг Италии
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Температура воздуха в Риме опускалась до -5°С
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instagram.com/ig_italia
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Снежный покров в городе местами достиг 4 см
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Согласно прогнозам, столбик температуры может показать в ближайшие дни в окрестностях Рима до 9 градусов ниже нуля
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«Было подписано постановление, которое предусматривает закрытие школ всех уровней, включая детские сады, на территории Рима в понедельник, 26 февраля», — говорится в заявлении мэра города.