Кто такая «Вампирша» из «Правого сектора» 

В 1995 году формирование «Мхедриони» было распущено и объявлено вне закона, командира Джабу Иоселиани приговорили к 11 годам тюрьмы за терроризм и покушение на президента Эдуарда Шеварднадзе

3/7 В 1995 году формирование «Мхедриони» было распущено и объявлено вне закона, командира Джабу Иоселиани приговорили к 11 годам тюрьмы за терроризм и покушение на президента Эдуарда Шеварднадзе

4/7 «Вампирша» из «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация), как называет Гугешашвили телеканал РЕН ТВ, участвовала в целом ряде вооруженных конфликтов, в том числе в Кодорском ущелье в 2001 году и в войне между Грузией и Южной Осетией в 2008-м. Пять раз была ранена, но каждый раз возвращалась к жизни