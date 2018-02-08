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Кто такая «Вампирша» из «Правого сектора»
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Кто такая «Вампирша» из «Правого сектора» 

Рамблер 6 часов назад
В Грузии совершено покушение на грузинскую националистку, участницу вооруженных конфликтов в Абхазии, Южной Осетии и Донбассе Додо Гугешашвили. Что известно о Додо Гугешашвили — в нашей фотогалерее.
1/7  Додо Гугешашвили — полковник запаса, в начале 1990-х годов была заместителем командира националистического военизированного формирования «Мхедриони»
Фото:
2/7  «Мхедриони» принимало активное участие в боевых действиях в Южной Осетии и Абхазии, свержении первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия
Фото:
3/7  В 1995 году формирование «Мхедриони» было распущено и объявлено вне закона, командира Джабу Иоселиани приговорили к 11 годам тюрьмы за терроризм и покушение на президента Эдуарда Шеварднадзе
Фото:
4/7  «Вампирша» из «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация), как называет Гугешашвили телеканал РЕН ТВ, участвовала в целом ряде вооруженных конфликтов, в том числе в Кодорском ущелье в 2001 году и в войне между Грузией и Южной Осетией в 2008-м. Пять раз была ранена, но каждый раз возвращалась к жизни
Фото:
5/7  Кроме того, Гугешашвили принимала участие в военном конфликте в Донбассе и обучала там украинских добровольцев
Фото:
6/7  Покушение на Додо не вызвало удивления у знакомых с ситуацией. По мнению тех, кто знает жизненный и боевой путь грузинской "Вампирши", иначе закончиться и не могло: у Додо было очень много "кровников"
Фото:
7/7  В настоящее время женщина находится в тяжелом состоянии
Фото:
Полковника в отставке Додо Гугешашвили и ее сына обстреляли, когда они находились в квартире в Тбилиси. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, 33-летний мужчина погиб.
Полиция ищет преступников, сообщили в МВД Грузии. Возбуждено уголовное дело по фактам умышленного убийства и попытки умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.
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