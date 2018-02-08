Кто такая «Вампирша» из «Правого сектора» 

2/7 «Мхедриони» принимало активное участие в боевых действиях в Южной Осетии и Абхазии, свержении первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия
Фото:
pluto9999.livejournal.com
3/7 В 1995 году формирование «Мхедриони» было распущено и объявлено вне закона, командира Джабу Иоселиани приговорили к 11 годам тюрьмы за терроризм и покушение на президента Эдуарда Шеварднадзе
Фото:
znaj.ua
4/7 «Вампирша» из «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация), как называет Гугешашвили телеканал РЕН ТВ, участвовала в целом ряде вооруженных конфликтов, в том числе в Кодорском ущелье в 2001 году и в войне между Грузией и Южной Осетией в 2008-м. Пять раз была ранена, но каждый раз возвращалась к жизни
Фото:
pluto9999.livejournal.com
5/7 Кроме того, Гугешашвили принимала участие в военном конфликте в Донбассе и обучала там украинских добровольцев
Фото:
facebook.com
6/7 Покушение на Додо не вызвало удивления у знакомых с ситуацией. По мнению тех, кто знает жизненный и боевой путь грузинской "Вампирши", иначе закончиться и не могло: у Додо было очень много "кровников"
Фото:
facebook.com
7/7 В настоящее время женщина находится в тяжелом состоянии