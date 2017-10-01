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Премьер Испании: никакого референдума о независимости Каталонии не было
Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что "никакого референдума о независимости Каталонии не было". Об этом сообщает El Pais.
"Никакого референдума не было. Он не предусмотрен законом [Испании]", — сказал Рахой в ходе пресс-конференции.
Испанский премьер поблагодарил силовиков, которые "выполняли свой долг", разгоняя протестующих в Каталонии, а также лидеров других стран, которые осудили проведение референдума. Рахой отметил, что правительство страны все еще открыто для диалога.
"Будем надеяться, что они (власти Каталонии. — "Газета.Ru")… больше не будут совершать ошибок. Будем надеяться, что они сойдут с тропы, которая ведет в никуда", — добавил испанский премьер.
В 20.00 по местному времени (21.00 мск) в Каталонии официально завершилось голосование на референдуме о независимости.
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