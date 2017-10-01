Премьер Испании: никакого референдума о независимости Каталонии не было



Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что "никакого референдума о независимости Каталонии не было". Об этом сообщает El Pais.

"Никакого референдума не было. Он не предусмотрен законом [Испании]", — сказал Рахой в ходе пресс-конференции.





Испанский премьер поблагодарил силовиков, которые "выполняли свой долг", разгоняя протестующих в Каталонии, а также лидеров других стран, которые осудили проведение референдума. Рахой отметил, что правительство страны все еще открыто для диалога.