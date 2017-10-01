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ТАСС

В Каталонии не менее 337 человек пострадали в результате действий полиции

По меньшей мере 337 человек пострадали в Каталонии в воскресенье в результате действий испанской полиции. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль.
"337 человек пострадали в результате насилия со стороны испанской полиции. Мы просим их [пострадавших] подать жалобу через Моссос [д'Эсквадра]", — говорится в сообщении, размещенном в Twitter каталонского правительства.
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