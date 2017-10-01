В Каталонии не менее 337 человек пострадали в результате действий полиции



По меньшей мере 337 человек пострадали в Каталонии в воскресенье в результате действий испанской полиции . Об этом заявил в воскресенье официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль.

Spokesman @jorditurull: "337 people have been injured by the Spanish state police violence. We ask them to file a complaint with @mossos"— Catalan Government (@catalangov) 1 октября 2017 г.

"337 человек пострадали в результате насилия со стороны испанской полиции. Мы просим их [пострадавших] подать жалобу через Моссос [д'Эсквадра]", — говорится в сообщении, размещенном в Twitter каталонского правительства.