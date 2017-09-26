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Источник: предварительное расследование гибели генерала Асапова подтвердило утечку данных к ИГ
Согласно данным предварительного расследования гибели в Сирии российского генерала Валерия Асапова, проведённого сирийской стороной, подтверждается версия об утечке данных о местонахождении военного террористам группировки «Исламское государство»*.
«Результаты предварительного расследования гибели генерала Асапова в Дейр-эз-Зоре свидетельствуют об утечке информации по поводу его местонахождения той стороне, которая совершила обстрел», — приводит РИА Новости слова источника в службах безопасности Сирии.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерала в Сирии — это цена, которую заплатила Москва за двуличность позиции США по вопросу урегулирования сирийского конфликта.
24 сентября стало известно о гибели в Сирии в результате миномётного обстрела террористами ИГ генерал-лейтенанта Вооружённых сил России Валерия Асапова.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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