Рябков: гибель генерала РФ в Сирии - это цена за двуличие позиции США

Сергей Рябков.

Гибель российского генерала в Сирии — это та цена, которую заплатила РФ за двуличность США в вопросе урегулирования кризиса в регионе, заявил замглавы МИД России

"Гибель российского командира — это та цена, плата кровью за двуличие американской политики в Сирии", — сказал Рябков журналистам.

