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Волкер разоблачил российского пранкера

Волкер разоблачил российского пранкера
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Российский пранкер позвонил специальному представителю Государственного департамента США по вопросам Украины Курту Волкеру, представившись секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Турчиновым. Однако Волкер разоблачил его, сообщает пресс-служба СНБО.
«В последнее время подобные провокации со стороны пранкеров, которые работают под руководством российских спецслужб, участились. Их цель — попытка дезавуировать успехи украинской власти на международной арене», — говорится в сообщении.
В августе российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени Турчинова позвонили гендиректору крупного украинского предприятие по производству ракетно-космической техники «Южмаш» Сергею Войту ипоинтересовались, каким образом технологии производства украинских ракетных двигателей могли оказаться в КНДР.
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