Главные события у вас в почте
"Южмаш" прокомментировал разговор с пранкерами
Гендиректор украинского госпредприятия «Южмаш» Сергей Войт прокомментировал свой разговор с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом). По его словам, он говорил с ними о сотрудничестве с Южной Кореей, которое продолжается уже много лет, а не о КНДР.
На сайте компании говорится, что авторы сюжета передернули слова Войта в контексте рассуждений о скандале с северокорейскими ракетами, чтобы создать впечатление, что при разговоре о сотрудничестве КБ «Южное» и Кореи, имелось в виду сотрудничество с КНДР. В организации отметили, что это не соответствует действительности, пишет РИА Новости.
"Однако ничего сенсационного и, тем более, скандального из уст руководителя «Южмаша» не прозвучало", — говорится в сообщении на сайте компании.
Российские пранкеры пообщались с гендиректором «Южмаша» от имени секретаря СНБО Украины Александра Турчинова. В ходе беседы стороны обсудили возможную поставку двигателей для ракет КНДР.
Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведслужб США сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии «Южмаш». Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон серьезно относится к этим сообщениям.
Оставить комментарий