"Южмаш" прокомментировал разговор с пранкерами

Гендиректор украинского госпредприятия «Южмаш» Сергей Войт прокомментировал свой разговор с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом). По его словам, он говорил с ними о сотрудничестве с Южной Кореей, которое продолжается уже много лет, а не о КНДР.

На сайте компании говорится, что авторы сюжета передернули слова Войта в контексте рассуждений о скандале с северокорейскими ракетами, чтобы создать впечатление, что при разговоре о сотрудничестве КБ «Южное» и Кореи, имелось в виду сотрудничество с КНДР. В организации отметили, что это не соответствует действительности, пишет РИА Новости

"Однако ничего сенсационного и, тем более, скандального из уст руководителя «Южмаша» не прозвучало", — говорится в сообщении на сайте компании.

Российские пранкеры пообщались с гендиректором «Южмаша» от имени секретаря СНБО Украины Александра Турчинова . В ходе беседы стороны обсудили возможную поставку двигателей для ракет КНДР.