В Донецке взорвали министра доходов ДНР

В Донецке совершено покушение на министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Тимофеева, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

По данным источника, Тимофеев в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в центре Донецка произошли два взрыва , сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Взрыв прозвучал около 8.30 мск на выезде с улицы Ульриха на проспект Мира, передает Novorossia today . «На выезде с Ульриха на Мира министерский Лексус и ещё какую-то машину взорвали», — сообщили очевидцы событий. Они также отметили, что автомобили движутся в объезд места взрыва.

Тимофееву 46 лет. В 1993 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.

Был ополченцем. В 2014 году был избран депутатом Народного Совета ДНР (Донецкой Народной Республики).

С 14 сентября 2014 года был назначен министром доходов и сборов Донецкой Народной Республики. С 11 апреля 2016 года был назначен исполняющим обязанности заместителя председателя Совмина ДНР, координирует работу шести профильных министерств экономического блока ДНР.