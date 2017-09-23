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Взрывы прогремели в центре Донецка
В центре Донецка произошли два взрыва, сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия, сообщает «Интерфакс».
Взрыв прозвучал около 8.30 мск на проспекте Мира, передает РИА Новости. Информации о пострадавших нет. Представители силовых структур пока не комментируют инцидент.
По данным Novorossia today, взрыв произошел на выезде с улицы Ульриха на проспект Мира. «На выезде с Ульриха на Мира министерский Лексус и ещё какую-то машину взорвали», — сообщили очевидцы событий. Они также отметили, что автомобили движутся в объезд места инцидента.
Это не первый случай за последнее время. 18 сентября в центре Донецка в сточной канаве взорвалось самодельное взрывное устройство. Пострадавших не было. В этот же день сильный взрыв произошел в Луганске. Злоумышленники пытались подорвать памятник погибшим десантникам на улице Оборонной. Позже выяснилось, что горел установленная на пьедестале боевая машина десанта (БМД). Пожарные потушили возгорание на месте взрыва, никто не пострадал.
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