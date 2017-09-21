Interia: Польша призвала «Дракона» для защиты от российской угрозы

Начинавшиеся в среду манёвры «Дракон-17» станут первыми военными играми, в которых примут участие войска территориальной обороны, проинформировал в среду замглавы Министерства национальной обороны Михал Дворчик. Тем временем заканчиваются самые большие учения в нашей части Европы — «Запад-2017», пишет польский портал Interia.

«В манёврах «Дракон-17» будут участвовать все виды вооружённых сил: предусмотрены совместные действия с Военно-морским флотом, с авиацией, а также в первый раз будет проводить учения Армия территориальной обороны. Планируется отрабатывать защиту прибрежной полосы и учиться вести действия поддерживающего характера для оперативных соединений», — заявил Дворчик в среду.

Как он отметил, это будут крупнейшие учения, в которых примут участие свыше 17 тыс. солдат, в том числе союзнические войска. На вопрос о том, являются ли эти манёвры ответом на учения «Запад-2017», он заявил, что не следует это рассматривать в подобных категориях, потому что «Дракон-17» — это циклические учения. Замминистра национальной обороны подчеркнул, что их цель — координирование действий командования польских и союзнических частей.

Как проинформировал Михал Дворчик, сценарий учений предусматривает, что одно из соседних государств имеет притязания на доступ к природным ресурсам — сырью — на территории Польши и пытается спровоцировать «политическую дестабилизацию», а также освоить «эту спорную территорию, в том числе применяя гибридные действия».

«Это действительно гипотетический сценарий, но он основан, помимо всего прочего, и на том, что мы наблюдаем в последние годы, что мы видели на Украине — во время аннексии Крыма или атаки Российской Федерации на Донбасс», — заявил вице-министр.

Дворчик заметил, что в среду формально закончились манёвры «Запад-2017». «Часть экспертов в Польше и за границей опасаются, что некоторые российские соединения могут остаться на территории Белоруссии. Но и Польша, и Североатлантический альянс будут реагировать на каждую ситуацию такого рода», — подчеркнул он.

Стратегические учения «Запад-2017» проходили главным образом на территории Белоруссии и на трёх полигонах в России. Согласно официальным данным, в манёврах приняли участие около 12,7 тыс. солдат, было использовано около 700 единиц военной техники. Несмотря на уверения Минска и Москвы в том, что сценарий учений носит чисто оборонительный характер, манёвры вызвали серьёзное беспокойство у соседних государств, особенно у Украины, которая в 2014 году стала жертвой российской агрессии, подчёркивает портал.

Учения «Дракон-17» имеют оборонительную направленность. Их цель — отработка действий как командования, так и военных, а также улучшение их взаимодействия с войсками территориальной обороны и органами публичной администрации. В них примет участие около 17 тыс. солдат и 3,5 тыс. единиц техники и вооружения из Польши, США, Литвы, Великобритании, Германии, Словакии, Италии, Болгарии, Румынии, а также из Грузии и с Украины, перечисляет портал. Учения являются итогом работы первой смены союзнических подразделений, размещённых по ротационному принципу в Польше и других странах региона, резюмирует Interia.