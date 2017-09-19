Украина и Польша договорились укрепить взаимодействие в обороне из-за учений «Запад-2017»

«Украина и Польша усиливают взаимодействие между оборонными ведомствами из-за российско-белорусских военных учений», — написал Цеголко в Twitter.



Україна та Польща посилюють взаємодію між оборонними відомствами через російсько-білоруські військові навчання #UNGA pic.twitter.com/uWawgdXpVe— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 19 сентября 2017 г.

По данным пресс-службы украинского лидера, собеседники обсудили развитие политического диалога на высшем уровне между двумя странами, а также сотрудничество в сфере энергетической безопасности и трансграничных отношений.

