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Украина и Польша договорились укрепить взаимодействие в обороне из-за учений «Запад-2017»
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке договорился об усилении взаимодействия между оборонными ведомствами стран на фоне российско-белорусских учений «Запад-2017».
«Украина и Польша усиливают взаимодействие между оборонными ведомствами из-за российско-белорусских военных учений», — написал Цеголко в Twitter.
Україна та Польща посилюють взаємодію між оборонними відомствами через російсько-білоруські військові навчання #UNGA pic.twitter.com/uWawgdXpVe— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 19 сентября 2017 г.
По данным пресс-службы украинского лидера, собеседники обсудили развитие политического диалога на высшем уровне между двумя странами, а также сотрудничество в сфере энергетической безопасности и трансграничных отношений.
Ранее сообщалось, что президент Литвы Даля Грибаускайте провела встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которой проинформировала главу международной организации «об угрозах учений „Запад-2017“.
Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с Nation News прокомментировал эту жалобу.
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