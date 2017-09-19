Далее:
Главное сейчас
RT на русском

Украина и Польша договорились укрепить взаимодействие в обороне из-за учений «Запад-2017»

Украина и Польша приготовились обороняться от учений «Запад-2017»
Фото:
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке договорился об усилении взаимодействия между оборонными ведомствами стран на фоне российско-белорусских учений «Запад-2017».
«Украина и Польша усиливают взаимодействие между оборонными ведомствами из-за российско-белорусских военных учений», — написал Цеголко в Twitter.
По данным пресс-службы украинского лидера, собеседники обсудили развитие политического диалога на высшем уровне между двумя странами, а также сотрудничество в сфере энергетической безопасности и трансграничных отношений.
Ранее сообщалось, что президент Литвы Даля Грибаускайте провела встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которой проинформировала главу международной организации «об угрозах учений „Запад-2017“.
Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с Nation News прокомментировал эту жалобу.
В мире Главное
ООН ИМЭМО РАН Генассамблея ООН
Петр Порошенко Даля Грибаускайте Владимир Оленченко Анджей Дуда
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости