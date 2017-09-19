Порошенко объявил о «военной победе» в США

Президент Украины Петр Порошенко, находящийся в США, заявил во время выступления в военной академии «Вест Пойнт», что Украина за три года построит одну из сильнейших армий континента.

«Я верю, что за три года мы сможем построить одну из сильнейших армий континента. Я верю, что США смогут внести свой вклад в украинские войска, и это будет очень важно, если хотя бы какая-то украинская военная академия будет партнером «Вест Пойнта»», — цитирует выступление главы государства агентство УНИАН.

Позднее в официальном твиттере Порошенко появилось сообщение о том, что Сенат США санкционировал предоставление Украине летального вооружения оборонительного характера, а также предусмотрел выделение Киеву 500 млн долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны.

«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежной и береговой охраны», — говорится в сообщении.