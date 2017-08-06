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Советник Трампа не исключил поставок оружия Украине
Фото: Reuters © Lucas Jackson
Соединённые Штаты могут начать поставки Киеву летального оружия. Это подтвердил советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер. О каких именно типах вооружений может идти речь, Макмастер не уточнил. Однако многие американские СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников говорят о противотанковых комплексах Javelin. Зарубежные и российские эксперты сходятся во мнении, что подобный шаг приведёт к очередному витку напряжённости на востоке Украины и упадку в российско-американских отношениях.
Советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон рассматривает разные варианты оказания помощи Украине — в том числе обсуждаются и поставки летальных вооружений.
Сообщения о возможных поставках Украине противотанковых комплексов Javelin не первый день появляются в американских СМИ. Ранее об этом со ссылкой на анонимных высокопоставленных американских чиновников сообщали The New York Times и The Wall Street Journal.
Макмастер стал первым чиновником такого уровня, сообщившем о возможных поставках вооружений на Украину.
«Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая соответствовала бы нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации», — заявил в интервью телеканалу MSNBC, ссылаясь на конфликт в Донбассе.
Советник Трампа не раз упоминал о «дестабилизации со стороны России», не уточняя, что именно он имеет в виду.
По словам Макмастера, в интересах США — повышать обороноспособность Украины, основываясь на её потребностях, с целью «предотвратить дальнейшие вторжения на её территорию». При этом форма помощи Вашингтона не имеет значения.
В Москве, со своей стороны, не раз заявляли, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины и готова сделать всё от неё зависящее для содействия его скорейшему разрешению. Что касается вооружения Киева Вашингтоном, то в Кремле считают, что этот шаг лишь спровоцирует обострение конфликта в стране.
«Геополитические рассуждения тут вряд ли должны быть поводом для комментариев. Наша позиция хорошо известна: мы считаем, что все страны, особенно те, которые как-то претендуют на роль в регулировании, должны все-таки избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряжённости в и так непростом регионе», — заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Однако о поставках каких видов вооружений может идти речь, советник Трампа не упомянул. Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники утверждало, что специалисты Государственного департамента и Минобороны США разрабатывают план поставок Украине «оборонительного» вооружения, куда могли бы войти ПТРК Javelin.
Javelin — это переносной американский противотанковый мобильный ракетный комплекс третьего поколения, находящийся на вооружении армии США с 1996 года и считающийся одним из самых современных, высокоточных и дорогих в мире. Его используют для поражения движущихся бронированных наземных, а также низколетящих воздушных целей.
Политолог Александр Асафов считает, что, с одной стороны, именно такого типа вооружения не хватает войскам ВСУ в Донбассе. С другой же стороны ПТРК Javelin имеет символической значение для украинского истеблишмента.
«Javelin — давняя мечта украинского командования. В их представлении это такое оружие возмездия, которое многократно усилит вероятность победы. Они об этих Javelin много говорят на протяжении уже нескольких лет», — пояснил эксперт.
Американский телеканал NBC со ссылкой на анонимных военных чиновников также сообщает, что речь идёт о ракетных комплексах Javelin. Причём сумма поставок оценивается примерно в $50 млн. При том, что экспортная цена одного такого комплекса — около $250 тыс., а стоимость одного выстрела составляет окол $100 тыс., то речь может идти о 200 комплексах без ракет либо 100 ПТРК, к каждому из которых будет прилагаться по две ракеты.
Наблюдатели полагают, что по факту Вашингтону ничто не мешает начать поставки, так как военная помощь Украине предусмотрена бюджетом. В плане расходов на 2016—2017 годы существует статья, в соответствии с которой Штаты могут поставлять в том числе и летальное оружие. Однако пока такие поставки не осуществлялись.
Вашингтон направлял Киеву нелетальные вооружения, такие, как небронированные автомобили «Хамви», прицелы и другую оптику, радары контрбатарейной борьбы, бронежилеты, разведывательные беспилотники. Кроме того, специалисты из США обучали украинских военнослужащих.
«Антироссийский консенсус»
По оценке заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, у США есть свои выгоды в поставке вооружения на Украину. По мнению эксперта, ряду сил в Вашингтоне просто выгодно поддерживать постоянно тлеющий конфликт у границ России.
«В США сложился антироссийский консенсус, и представители американской политической элиты продолжают делать всё, чтобы оказать давление на нашу страну, при этом параллельно создавая на границах нашего государства постоянный очаг конфликта в виде военных действий между представителями народных республик Донбасса и частями ВСУ», — рассказал эксперт.
По его словам, если Вашингтон всё же решит поставлять вооружение Киеву, это окончательно разрушит российско-американские отношения, которые и так «находятся в самой нижней точке».
«Ещё хуже они могут быть только в случае прямой конфронтации», — заключил Никиты Данюк.
Эксперт Института Лексингтона Лорен Томпсон считает такие доводы логичными.
«Что бы мы решили, если бы русские начали вооружать Мексику? Это может привести к более масштабной войне», — задаётся вопросом эксперт, рассуждая на тему вооружения Украины Белым домом в эфире NBC.
Обладая более сильным вооружением, Киев начнёт интенсивные силовые действия, а это вынудит Россию вмешаться в конфликт, уверен бывший советник президентов Никсона, Форда и Рейгана Патрик Бьюкеннен.
«Это формула возобновления войны с более высокими потерями, чем те 10 тыс. человек, что уже погибли с обеих сторон. Если Трамп одобрит этот план эскалации, разработанный в Пентагоне и Госдепе, мы увидим повторение росийско-грузинской войны в августе 2008 года», — заключает эксперт.
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