Советник Трампа не исключил поставок оружия Украине



Соединённые Штаты могут начать поставки Киеву летального оружия. Это подтвердил советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер . О каких именно типах вооружений может идти речь, Макмастер не уточнил. Однако многие американские СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников говорят о противотанковых комплексах Javelin. Зарубежные и российские эксперты сходятся во мнении, что подобный шаг приведёт к очередному витку напряжённости на востоке Украины и упадку в российско-американских отношениях.

Советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон рассматривает разные варианты оказания помощи Украине — в том числе обсуждаются и поставки летальных вооружений.



The Wall Street Journal.

Сообщения о возможных поставках Украине противотанковых комплексов Javelin не первый день появляются в американских СМИ. Ранее об этом со ссылкой на анонимных высокопоставленных американских чиновников сообщали The New York Times

Макмастер стал первым чиновником такого уровня, сообщившем о возможных поставках вооружений на Украину.



«Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая соответствовала бы нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации», — заявил в интервью телеканалу MSNBC, ссылаясь на конфликт в Донбассе.



Советник Трампа не раз упоминал о «дестабилизации со стороны России», не уточняя, что именно он имеет в виду.



По словам Макмастера, в интересах США — повышать обороноспособность Украины, основываясь на её потребностях, с целью «предотвратить дальнейшие вторжения на её территорию». При этом форма помощи Вашингтона не имеет значения.



В Москве, со своей стороны, не раз заявляли, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины и готова сделать всё от неё зависящее для содействия его скорейшему разрешению. Что касается вооружения Киева Вашингтоном, то в Кремле считают, что этот шаг лишь спровоцирует обострение конфликта в стране.





«Геополитические рассуждения тут вряд ли должны быть поводом для комментариев. Наша позиция хорошо известна: мы считаем, что все страны, особенно те, которые как-то претендуют на роль в регулировании, должны все-таки избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряжённости в и так непростом регионе», — заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков



Однако о поставках каких видов вооружений может идти речь, советник Трампа не упомянул. Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники утверждало, что специалисты Государственного департамента Минобороны США разрабатывают план поставок Украине «оборонительного» вооружения, куда могли бы войти ПТРК Javelin.

Javelin — это переносной американский противотанковый мобильный ракетный комплекс третьего поколения, находящийся на вооружении армии США с 1996 года и считающийся одним из самых современных, высокоточных и дорогих в мире. Его используют для поражения движущихся бронированных наземных, а также низколетящих воздушных целей.



Политолог Александр Асафов считает, что, с одной стороны, именно такого типа вооружения не хватает войскам ВСУ в Донбассе. С другой же стороны ПТРК Javelin имеет символической значение для украинского истеблишмента.



«Javelin — давняя мечта украинского командования. В их представлении это такое оружие возмездия, которое многократно усилит вероятность победы. Они об этих Javelin много говорят на протяжении уже нескольких лет», — пояснил эксперт.





Американский телеканал NBC со ссылкой на анонимных военных чиновников также сообщает, что речь идёт о ракетных комплексах Javelin. Причём сумма поставок оценивается примерно в $50 млн. При том, что экспортная цена одного такого комплекса — около $250 тыс., а стоимость одного выстрела составляет окол $100 тыс., то речь может идти о 200 комплексах без ракет либо 100 ПТРК, к каждому из которых будет прилагаться по две ракеты.

Наблюдатели полагают, что по факту Вашингтону ничто не мешает начать поставки, так как военная помощь Украине предусмотрена бюджетом. В плане расходов на 2016—2017 годы существует статья, в соответствии с которой Штаты могут поставлять в том числе и летальное оружие. Однако пока такие поставки не осуществлялись.



Вашингтон направлял Киеву нелетальные вооружения, такие, как небронированные автомобили «Хамви», прицелы и другую оптику, радары контрбатарейной борьбы, бронежилеты, разведывательные беспилотники. Кроме того, специалисты из США обучали украинских военнослужащих.



«Антироссийский консенсус»





По оценке заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка , у США есть свои выгоды в поставке вооружения на Украину. По мнению эксперта, ряду сил в Вашингтоне просто выгодно поддерживать постоянно тлеющий конфликт у границ России.

«В США сложился антироссийский консенсус, и представители американской политической элиты продолжают делать всё, чтобы оказать давление на нашу страну, при этом параллельно создавая на границах нашего государства постоянный очаг конфликта в виде военных действий между представителями народных республик Донбасса и частями ВСУ», — рассказал эксперт.



По его словам, если Вашингтон всё же решит поставлять вооружение Киеву, это окончательно разрушит российско-американские отношения, которые и так «находятся в самой нижней точке».



«Ещё хуже они могут быть только в случае прямой конфронтации», — заключил Никиты Данюк.





Эксперт Института Лексингтона Лорен Томпсон считает такие доводы логичными.

«Что бы мы решили, если бы русские начали вооружать Мексику? Это может привести к более масштабной войне», — задаётся вопросом эксперт, рассуждая на тему вооружения Украины Белым домом в эфире NBC.



Обладая более сильным вооружением, Киев начнёт интенсивные силовые действия, а это вынудит Россию вмешаться в конфликт, уверен бывший советник президентов Никсона, Форда и Рейгана Патрик Бьюкеннен.

