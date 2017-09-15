США не подтверждают, что в Неваде разбился истребитель Су-27

В Военно-воздушных силах США сообщили, что в штате Невада 5 сентября разбился самолет не российского производства , как ранее сообщалось в СМИ.

В ведомстве отметили, что при авиакатастрофе не мог разбиться истребитель российского или советского производства. Об этом сотрудник пресс-службы ВВС заявил ТАСС в пятницу.

5 сентября представители базы Неллис заявили о крушении американского истребителя в 160 километрах от базы. В авиакатастрофе погиб военнослужащий ВВС США, подполковник Эрик Шульц

Позднее издание Aviation Week сообщило, что Шульц во время учений мог летать на российском или советском самолете, так как пилот якобы служил в подразделении, специализирующемся на применении истребителей производства СССР и РФ.

Представитель пресс-службы ВВС США в ответ на вопрос журналиста, может ли он подтвердить данные о том, что Шульц сидел за штурвалом Су-27, заявил, что у ведомства такой информации нет. Он констатировал, что речь идет о данных, касающихся применения авиации, которые «являются засекреченными и не могут быть раскрыты».