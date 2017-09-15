Истребитель Су-27 разбился в американском штате Невада

В американском штате Невада разбился истребитель Су-27 эскадрильи ВВС «Агрессоры», которая отрабатывает воздушные бои с условным противником. Как пишет издание Aviation week, инцидент произошел в секретной «Зоне 51» возле секретной армейской базы США.

По данным издания, в результате случившегося погиб полковник по имени Эрик Шульц Итальянская ежедневная газета Corriere Della Sera уточняет, что в ВВС США не разглашают подробности инцидента из-за секретности и не подтверждают, какой именно самолет разбился. Однако им удалось выяснить, что Шульц состоял в эскадрилье «Агрессоры» и последнее время летал на истребителе Су-27.

В декабре 2016 года СМИ сообщили, что российские Су-27 и американские F-16 ведут учебные воздушные бои в небе над Невадой, а позже были опубликованы фото оттуда. Тогда же в Сети были опубликованы фотографии Су-27, попавшего к американцам — это был одноместный самолет, тогда как официально в США была поставлена только «спарка» Су-27УБ, купленная частной компанией Tac-Air. Блогеры тогда писали, что Су-27 могли попасть в США по сложной схеме через Украину и Великобританию.