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Украина раскрыла имя заказчика убийства Вороненкова
Генеральная прокуратура Украины назвала вора в законе Владимира Тюрина и банкира, «работающего в Крыму», организаторами убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом агентству «Росбалт» рассказал источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в ответ на запрос Москвы Генеральная прокуратура Украины назвала организаторами убийства экс-депутата двух человек: Владимира Тюрина, бывшего мужа Марии Максаковой, которая на момент убийства была женой Вороненкова, и владельца одного из крымских банков.
Также прокуратура сообщила даты, когда Тюрин и банкир виделись в Крыму для обсуждения убийства, и данные об их связях с преступным миром и "спецслужбами России".
Источник «Росбалта» в правоохранительных органах сообщил, что «информация сопоставляется с данными, полученным СК РФ и оперативниками».
Ранее заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил в интервью, что его ведомство поставило точку в расследовании убийства Вороненкова.
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