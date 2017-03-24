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Опубликовано видео убийства Вороненкова
В интернете появилось видео убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Ролик «РБК-Украины» был опубликован на видеохостинге YouTube.
Ранее в МВД Украины заявили, что преступление было зафиксировано уличными камерами видеонаблюдения.
«Это очень оживленное место в центре нашей столицы. Перекресток оборудован несколькими видеокамерами. Эти записи уже изъяты», — цитирует спикера МВД Артема Шевченко Lenta.ru.
Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта возле отеля «Премьер-палас». Стрелявший в него Павел Паршов был убит телохранителем экс-депутата.
Власти Украины обвинили в организации преступления Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг все обвинения.
В России на Вороненкова было заведено уголовное дело по обвинению в рейдерском захвате здания.
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