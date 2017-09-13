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Саакашвили пообещал появиться в Киеве 19 сентября
Бывший губернатор Одесской области и экс-губернатор Грузии Михаил Саакашвили заявил, что появится в Киеве 19 сентября. Об этом он заявил во время выступления в Черновцах.
«Я пройду ещё по нескольким городам. Потом мы переместимся в Киев. 19-е (сентября) — это день, насколько я слышал, мне кто-то по дороге сказал, день архангела Михаила (я не знаю) — хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать!» — приводит Интерфакс слова Саакашвили.
10 сентября Саакашвили при поддержке своих сторонников прорвался на территорию Украины через польско-украинскую границу.
13 сентября суд Львова арестовал одного из участников прорыва Саакашвили на Украину.
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