На Украине рассказали о запрете применять оружие против Саакашвили



Спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян в своем Facebook объяснил, почему украинские пограничники не могли применить оружие во время прорыва бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его сторонников через контрольно-пропускном пункте «Шегини».

«Журналисты спрашивают: почему пограничники не использовали оружие? Отвечаю: пограничники получили приказ не применять оружие и средства физического воздействия, поскольку проходила "мирная акция"», — написал Слободян.



10 сентября Саакашвили, лишенный украинского гражданства и не имеющий документов, в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити» до Киева. Однако на вокзале состав задержали, объявив, что он не тронется, пока внутри находится «лицо без права въезда на территорию Украины». Просидев в вагоне несколько часов, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники политика прорвали оцепление, после чего Саакашвили удалось проникнуть на территорию Украины.



В Госпогранслужбе обвинили Саакашвили в незаконном проникновении на режимный объект, незаконном пересечении границы и в нанесении телесных повреждений сотрудникам ведомства.