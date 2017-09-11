Заместитель помощника главы американского Госдепартамента Бриджит Бринкс заявил, что вопрос о возможности экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили — это дело, которое касается только двух стран — Украины и Грузии.

"Что касается бывшего президента Михаила Саакашвили и его вчерашнего вхождения в Украину, есть правовые процедуры, и мы наблюдаем за этим процессом. Обращение грузинского правительства с требованием экстрадиции Саакашвили касается лишь двух стран — Украины и Грузии", — заявила в понедельник прессе Бриджит Бринкс, прибывшая накануне в Грузию, где она провела встречи с председателем грузинского парламента, депутатами и представителями неправительственных организаций.