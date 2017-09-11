Депутат Рады рассказал о пересекшем вместе с Саакашвили границу бывшем главе СБУ

Днем ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити» до Киева. Когда состав был задержан на вокзале, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники Саакашвили смогли прорвать оцепление силовиков, после чего политику удалось проникнуть на территорию Украины.

Украинская полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований страны данные по факту прорыва польско-украинской границы Саакашвили и его сторонниками.