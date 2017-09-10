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Саакашвили выбрал способ добраться до Украины
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его политиками и журналистами собирается пересесть из поезда на автобус, чтобы на нем пересечь польско-украинскую границу через ПП «Краковец», сообщает Интерфакс-Украина. «Они очень надеются, что я сегодня не доеду до Украины, что мы будем сидеть на территории Польши и у них не будет проблем», — заявил Саакашвили, имея в виду украинские власти.
Он также отметил, что власти Украины фактически «взяли в заложники всех пассажиров», чтобы не впустить одного человека в страну.
Ранее лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к генпрокурору Украины Юрию Луценко с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся с остановкой поезда «Интерсити». Поезд следует из польского Перемышля в Киев, и на нем на Украину пытался вернуться бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его украинскими политиками и журналистами.
Однако поезд задержали в Перемышле из-за того, что Саакашвили отказался его покинуть.
С конца июля Саакашвили находился в Венгрии, Польше и Литве. Сюда он прилетел по уже недействующему паспорту. Пограничная служба Украины заявила, что отберет у него документ, если он попытается въехать в страну. Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года по указу президента Украины Петра Порошенко, согласившись занять пост губернатора Одесской области.
В конце июля стало известно, что украинского гражданства он лишился.
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