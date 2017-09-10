Тимошенко обратилась к Луценко из-за ситуации с Саакашвили на границе



Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что вместе с Михаилом Саакашвили обратилась в Генпрокуратуру Украины из-за того, что экс-главу Одесской области не пускают на территорию страны.

Саакашвили, лишенный украинского гражданства, ранее объявил о намерении вернуться на Украину. В воскресенье на вокзале польского Пшемышля он сел в поезд, который должен был следовать до украинского Киева через Львов. Однако поезд в итоге никуда не поехал.

"Мы обратились к генеральному прокурору Украины о том, что здесь совершается преступление. Если на Украине есть власть, есть генпрокурор, то безобразие прекратится, и поезда пойдут, и всех пропустят", — сказала Тимошенко журналистам, которая находится рядом с бывшим главой Одесской области.