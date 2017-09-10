Главные события у вас в почте
Тимошенко обратилась к Луценко из-за ситуации с Саакашвили на границе
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что вместе с Михаилом Саакашвили обратилась в Генпрокуратуру Украины из-за того, что экс-главу Одесской области не пускают на территорию страны.
Саакашвили, лишенный украинского гражданства, ранее объявил о намерении вернуться на Украину. В воскресенье на вокзале польского Пшемышля он сел в поезд, который должен был следовать до украинского Киева через Львов. Однако поезд в итоге никуда не поехал.
"Мы обратились к генеральному прокурору Украины о том, что здесь совершается преступление. Если на Украине есть власть, есть генпрокурор, то безобразие прекратится, и поезда пойдут, и всех пропустят", — сказала Тимошенко журналистам, которая находится рядом с бывшим главой Одесской области.
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что экс-президент Грузии предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.
Оставить комментарий