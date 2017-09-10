Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд из Польши на Украину

"В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд", — объявили по громкой связи.

Саакашвили подтвердил журналистам, что намерен добиваться восстановления гражданства Украины.

Ранее в партии Саакашвили рассказали о его новом плане возвращения на Украину.