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Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд из Польши на Украину

Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд, направляющийся из Польши на Украину, передает РИА «Новости»
"В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд", — объявили по громкой связи.
Саакашвили подтвердил журналистам, что намерен добиваться восстановления гражданства Украины.
Ранее в партии Саакашвили рассказали о его новом плане возвращения на Украину.
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