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Украинские военные расстреляли двух членов своей ДРГ
Украинские военнослужащие расстреляли двух бойцов своей же диверсионно-разведывательной группы. С таким заявлением выступил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. Его слова передаёт «Российская газета».
Перестрелка между военнослужащими произошла из-за несогласованности действий вооружённых сил Украины (ВСУ) и Нацгвардии. Ополченцы ДНР не вели огонь по позициям украинских силовиков, а лишь наблюдали за инцидентом. ВСУ начали обстрел посёлка Зайцево в пригороде Горловки.
11 сентября глава ДНР Александр Захарченко заявил, что независимость непризнанных донбасских республик — лучший способ прекратить войну в регионе. Глава непризнанной республики отметил, что вооружённые силы Украины всё время ведут разведку боем, проверяя слабые места обороны ополченцев.
5 сентября Россия направила в Совет безопасности ООН резолюцию о вводе миротворцев в Донбасс. По словам российского президента Владимира Путина, миротворцы будут обеспечивать безопасность сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В Киеве выступили категорически против размещения российских военнослужащих в рамках миротворческой миссии в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев ДНР и ЛНР. В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.
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