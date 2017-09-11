Украинские военные расстреляли двух членов своей ДРГ



Перестрелка между военнослужащими произошла из-за несогласованности действий вооружённых сил Украины (ВСУ) и Нацгвардии. Ополченцы ДНР не вели огонь по позициям украинских силовиков, а лишь наблюдали за инцидентом. ВСУ начали обстрел посёлка Зайцево в пригороде Горловки.



5 сентября Россия направила в Совет безопасности ООН резолюцию о вводе миротворцев в Донбасс. По словам российского президента Владимира Путина, миротворцы будут обеспечивать безопасность сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В Киеве выступили категорически против размещения российских военнослужащих в рамках миротворческой миссии в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев ДНР и ЛНР. В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.