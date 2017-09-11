Захарченко назвал лучший способ остановить войну в Донбассе



Независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — лучший способ покончить с войной в Донбассе. С таким заявлением выступил глава ДНР Александр Захарченко . Его слова передаёт телеканал НТВ

«У нас 17-летние дети пытаются прорваться в армию по одной простой причине — отомстить за брата, за отца. Ну, это большая проблема, поэтому идеальный вариант разойтись миром — это получить независимость», — заявил Захарченко.



Захарченко добавил, что украинские власти не заинтересованы в разрешении вооружённого конфликта в регионе. Глава непризнанной республики отметил, что вооружённые силы Украины всё время ведут разведку боем, проверяя слабые места обороны ополченцев.



Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек

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