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52 минуты назад

Прогноз погоды: Москвичей предупредили о возвращении морозов

Майк Габриелян

В Москву возвращаются морозы до -12, их стоит ждать в начале следующей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает «Интерфакс».

Москвичей предупредили о возвращении морозов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В понедельник будет -9.. -7, дневные температуры прогнозируются от -5.. до -3», -сказал синоптик.

По его словам, по области будет до -12 ночью, днем от -6 до -2. Кроме того, пройдет «совсем небольшой снежок».

Москвичей предупредили о гололеде

В четверг потеплеет, воздушные массы начнут поступать из Атлантики, где теплый воздух. Ночные температуры составят -7.. - 2, днем около 0.

Из-за разницы дневной и ночной температуры в Москве усилится гололедица.

Ранее синоптики пообещали в марте «аномальные морозы и снегопады».

Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,
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