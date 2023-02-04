Москвичей предупредили о возвращении морозов

В Москву возвращаются морозы до -12, их стоит ждать в начале следующей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает «Интерфакс».

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«В понедельник будет -9.. -7, дневные температуры прогнозируются от -5.. до -3», -сказал синоптик.

По его словам, по области будет до -12 ночью, днем от -6 до -2. Кроме того, пройдет «совсем небольшой снежок».

В четверг потеплеет, воздушные массы начнут поступать из Атлантики, где теплый воздух. Ночные температуры составят -7.. - 2, днем около 0.

Из-за разницы дневной и ночной температуры в Москве усилится гололедица.