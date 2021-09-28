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Где в России выпал первый снег

Александр Котлеткин
21 минуту назад

В то время, как одних регионах России все еще жду бабьего лета, то в других уже наступила настоящая зима и выпал первый снег. 26 сентября на столицу Кузбасса Кемерово обрушился настоящий снежный циклон. По данным портала «ВашГород.ру», осадков выпало столько, что под их тяжестью начали ломаться деревья.

В то время, как одних регионах России все еще жду бабьего лета, то в других уже наступила настоящая зима и выпал первый снег.
1/10 В то время, как одних регионах России все еще жду бабьего лета, то в других уже наступила настоящая зима и выпал первый снег.
Фото: ТАСС
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26 сентября на столицу Кузбасса Кемерово обрушился настоящий снежный циклон. По данным портала «ВашГород.ру», осадков выпало столько, что под их тяжестью начали ломаться деревья.
2/10 26 сентября на столицу Кузбасса Кемерово обрушился настоящий снежный циклон. По данным портала «ВашГород.ру», осадков выпало столько, что под их тяжестью начали ломаться деревья.
Фото: РИА Новости
27 и 28 сентября снегопад прошел в южных районах Челябинской области и в Башкирии.
3/10 27 и 28 сентября снегопад прошел в южных районах Челябинской области и в Башкирии.
Фото: Соцсети
В Верхоуральске спасатели вытащили из снежного плена 2 школьных автобуса, которые застряли на трассе.
4/10 В Верхоуральске спасатели вытащили из снежного плена 2 школьных автобуса, которые застряли на трассе.
Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области
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Жители первых зимних регионов опубликовали фотографии последствий снегопада в социальных сетях.
5/10 Жители первых зимних регионов опубликовали фотографии последствий снегопада в социальных сетях.
Фото: Соцсети
«Карагайский бор. Со вчерашнего дня, не переставая, шёл снег. Приехали «летом», уезжаем зимой. Обожаю Урал», - написала одна из пользовательниц «Вконтакте» у себя на странице в социальной сети.
6/10 «Карагайский бор. Со вчерашнего дня, не переставая, шёл снег. Приехали «летом», уезжаем зимой. Обожаю Урал», - написала одна из пользовательниц «Вконтакте» у себя на странице в социальной сети.
Фото: Соцсети
Самые зимние регионы России в галерее от «Рамблера».
7/10 Самые зимние регионы России в галерее от «Рамблера».
Фото: Соцсети
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27 и 28 сентября снегопад прошел в южных районах Челябинской области и в Башкирии. В Верхоуральске спасатели вытащили из снежного плена 2 школьных автобуса, которые застряли на трассе.

Жители первых зимних регионов опубликовали фотографии последствий снегопада в социальных сетях.

«Карагайский бор. Со вчерашнего дня, не переставая, шёл снег. Приехали «летом», уезжаем зимой. Обожаю Урал», - написала одна из пользовательниц «Вконтакте» у себя на странице в социальной сети.

Самые зимние регионы России в галерее от «Рамблера».

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