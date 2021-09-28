Где в России выпал первый снег

В то время, как одних регионах России все еще жду бабьего лета, то в других уже наступила настоящая зима и выпал первый снег. 26 сентября на столицу Кузбасса Кемерово обрушился настоящий снежный циклон. По данным портала «ВашГород.ру», осадков выпало столько, что под их тяжестью начали ломаться деревья.