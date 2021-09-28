Где в России выпал первый снег

В то время, как одних регионах России все еще жду бабьего лета, то в других уже наступила настоящая зима и выпал первый снег. 26 сентября на столицу Кузбасса Кемерово обрушился настоящий снежный циклон. По данным портала «ВашГород.ру», осадков выпало столько, что под их тяжестью начали ломаться деревья.
27 и 28 сентября снегопад прошел в южных районах Челябинской области и в Башкирии. В Верхоуральске спасатели вытащили из снежного плена 2 школьных автобуса, которые застряли на трассе.
Жители первых зимних регионов опубликовали фотографии последствий снегопада в социальных сетях.
«Карагайский бор. Со вчерашнего дня, не переставая, шёл снег. Приехали «летом», уезжаем зимой. Обожаю Урал», - написала одна из пользовательниц «Вконтакте» у себя на странице в социальной сети.
Самые зимние регионы России в галерее от «Рамблера».