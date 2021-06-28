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Москва разгребает последствия «суперливня»

BFM.RU
16 минут назад
Из-за долгой иссушающей жары жители столичного региона молили о дожде — но вряд ли кто-то ожидал, что придет такой ливень. В понедельник в Москве выпало две трети месячной нормы осадков буквально за пару часов. Местами дождь стоял стеной, машины глохли прямо на дороге. Центральные улицы затопило за 15-20 минут, да так, что в них можно было плавать кролем, чем и занимались некоторые отчаянные жители столицы. Шквалистый ветер вырывал деревья — некоторым автолюбителям не повезло. Повреждение от падения стволов и затопление двигателя, так называемый гидроудар — два главных опасения автолюбителей в такую погоду, комментирует владелец сети автосервисов LandAvto Сергей Кузнецов:
"Дороги превратились в реки": Москва разгребает последствия «суперливня»
Фото: ТАССТАСС
Сергей Кузнецов владелец сети автосервисов LandAvto:
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«Задел на жестянку — да, будет, но в основном сначала человек будет обращаться в страховую, а страховая уже будет, соответственно, направлять в автосервисы. Тотальные разрушения на машинах, когда деревья падают, как правило, они восстановлению не подлежат — там чинить уже нечего. В основном это будут страховые случаи под списание. С точки зрения потопов — это уже другая тема. Когда машина заливается водой в систему подачи воздуха, из-за этого она ломается».
Гроза почти на четыре часа парализовала работу Филевской линии метро. Пришлось закрыть и станцию «Ясенево» — на лестницах там были натуральные водопады. В некоторых магазинах и бизнес-центрах воды было по щиколотку. Были и совсем нетипичные происшествия — в Раменском районе рухнул строительный кран. Удивительно, но никто не пострадал. А на улице Правды у дома сорвало часть крыши. Обломки побили машины каршеринга и оборвали провода. Из-за повреждения кабелей кое-где отсутствовала связь, говорит председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов:
Олег Амосов председатель общественного движения «Форум такси»:
«Дороги превратились в реки. В ряде районов сотовая связь пропадала совсем, интернета не было. Я где-то, наверное, полчаса, может быть, минут сорок в самый такой ливень отстоял спокойненько. Был момент какой-то, когда были коэффициенты огромные, но явно просто ряд машин сошли в линии — не работали. В три раза цена такси становилась дороже. Проще было переждать эти полчаса — через полчаса все начало успокаиваться и нормализовалось. Провалы с интернетом достаточно сильно подкосили».
Из-за молний было несколько пожаров. В Подмосковье без света остались более 20 тысяч человек — в Балашихе, Коломне, Раменском и Богородском округах. На ликвидацию последствий в Подмосковье выпустили более 300 ремонтных бригад. В Останкинскую башню всего за полтора часа попали 22 молнии, на телеэфире это, правда, не сказалось. Но телецентр пострадал основательно — первый этаж был затоплен. Вообще, повсеместные потопы — уже привычное дело для москвичей. Регулярно заливает и метро, и центральные улицы — ливневки не справляются, даже если они есть. Ровно год назад, к примеру, затопило Варшавское шоссе — «Мосводосток» говорил тогда об «эффекте ванны». Прошел год — шоссе опять успешно затопило. И так везде. Продолжает урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман:
Аркадий Гершман урбанист, автор блога «Город для людей»:
«Рытье ливневок — это не панацея. У города должна быть определенная стратегия: какие есть угрозы и что нужно делать, чтобы эти угрозы не мешали городу развиваться. У Москвы этой стратегии просто не существует. Поэтому когда мы реконструируем улицы, не делаем ливневки, потому что это сложно, это дорого, это нужно закрывать на несколько лет — этого все боятся. А потом мы сталкиваемся вот с такими потопами. Москва очень плохо справляется не только с дождями, но и с жарой, и со снегопадами, и со всем прочим. В случае воды все поверхности в городе делятся на водопроницаемые и водонепроницаемые. Может, мы будем не ливневки рыть, а наоборот, снижать количество асфальта и бетона в городе, например высаживая на разделительных полосах больше деревьев, — создастся тень, успокоится ветер. Но вот такие вопросы просто не поднимаются, потому что решения в городе принимаются бессистемно».
Так в Москве закончилась неделя экстремальной жары. Уже со вторника температура вернется к привычным летним значениям — 20-25 градусов. Дожди продолжатся до конца недели, но будут уже не такими обильными.
Погода,Новости Москвы,Аркадий Гершман,Олег Амосов,Сергей Кузнецов,
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