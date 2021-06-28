"Дороги превратились в реки": Москва разгребает последствия «суперливня»

«Задел на жестянку — да, будет, но в основном сначала человек будет обращаться в страховую, а страховая уже будет, соответственно, направлять в автосервисы. Тотальные разрушения на машинах, когда деревья падают, как правило, они восстановлению не подлежат — там чинить уже нечего. В основном это будут страховые случаи под списание. С точки зрения потопов — это уже другая тема. Когда машина заливается водой в систему подачи воздуха, из-за этого она ломается».
«Дороги превратились в реки. В ряде районов сотовая связь пропадала совсем, интернета не было. Я где-то, наверное, полчаса, может быть, минут сорок в самый такой ливень отстоял спокойненько. Был момент какой-то, когда были коэффициенты огромные, но явно просто ряд машин сошли в линии — не работали. В три раза цена такси становилась дороже. Проще было переждать эти полчаса — через полчаса все начало успокаиваться и нормализовалось. Провалы с интернетом достаточно сильно подкосили».
«Рытье ливневок — это не панацея. У города должна быть определенная стратегия: какие есть угрозы и что нужно делать, чтобы эти угрозы не мешали городу развиваться. У Москвы этой стратегии просто не существует. Поэтому когда мы реконструируем улицы, не делаем ливневки, потому что это сложно, это дорого, это нужно закрывать на несколько лет — этого все боятся. А потом мы сталкиваемся вот с такими потопами. Москва очень плохо справляется не только с дождями, но и с жарой, и со снегопадами, и со всем прочим. В случае воды все поверхности в городе делятся на водопроницаемые и водонепроницаемые. Может, мы будем не ливневки рыть, а наоборот, снижать количество асфальта и бетона в городе, например высаживая на разделительных полосах больше деревьев, — создастся тень, успокоится ветер. Но вот такие вопросы просто не поднимаются, потому что решения в городе принимаются бессистемно».