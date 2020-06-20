Москве ливень затопил часть Варшавского шоссе. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщают, что движение близ шоссе частично перекрыто. Водителям посоветовали объезжать затопленные участки.

«На Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей подтопило проезжую часть. Движение осуществляется по левым рядам в обоих направлениях. Объезжайте данный участок, заранее выбирайте пути объезда!» — сказано в сообщении ЦОДД в соцсетях.

Пользователи не согласились с трактовкой ЦОДД. Они считают, что слово «подтопление» не соответствует масштабам стихии.

«Подтопило! Да там же море». «Может фото перепутали? На фото же затопило». «Это не подтопило. Это затопило» — пишут пользователи в комментариях.

В ЦОДД сообщают также, что потопы зафиксированы на улице Подольских Курсантов в районе д. 26, в Булатниковском проезде возле станции «Бирюлево-товарная», а также близ Востряковского проезда, владение 6, строение 46 и на проспекте Вернадского, вл. 76.