Туристов оставили без гор и моря: Ялту затопит с новой силой

После недолгой передышки Крым
снова накроют недельные ливни.
Согласно прогнозам, с 21 по 29 июня в Ялте ожидаются ливневые дожди и грозы.
Наибольшая вероятность стихии прогнозируется с 23 по 26 июня.
В ГУ МЧС России
по республике уже объявили штормовое предупреждение на 21 и 22 июня.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 21 июня, в течении суток 22 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
В МЧС призвали местных жителей и туристов не ездить в горы, а, оказавшись там во время непогоды, найти укрытие, не выходить в море, не парковать машины рядом с рекламными щитами, а также «не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления».
На прошлой неделе на Крым обрушился циклон, который привел к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также коснулась Феодосии, Ленинского и Кировского районов Крыма. В результате наводнения погиб один человек, пострадали 43. Удар стихии в Крыму привел к разрушению домов, нарушению подачи электроэнергии и водоснабжения. В настоящее время власти продолжают расчистку пострадавших территорий и откачку воды.
В связи с ухудшением качества морской воды Роспотребнадзор
распорядился закрыть пляжи на пострадавших территориях Крыма и Севастополя на неопределенный срок для предотвращения вспышки инфекционных заболеваний.