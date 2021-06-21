Туристов оставили без гор и моря: Ялту затопит с новой силой

В МЧС призвали местных жителей и туристов не ездить в горы, а, оказавшись там во время непогоды, найти укрытие, не выходить в море, не парковать машины рядом с рекламными щитами, а также «не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления».