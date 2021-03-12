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Погода в Москве: Объявлен желтый уровень погодной опасности в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Объявлен желтый уровень погодной опасности в Москве
Фото: РИА Новости
Желтый уровень погодной опасности ожидается в Москве и области из-за ветра с порывами 15-17 метров в секунду и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — приводит РИА «Новости» сообщение синоптиков.

Отмечается, что предупреждение о ветре с порывами 15-17 метров в секунду в Москве и Подмосковье действует до 12.00 14 марта. Кроме того, в столице и области действует предупреждение о метели и гололедице до 12.00 14 марта.
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Погода , Новости Москвы , Общество , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Московская область
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