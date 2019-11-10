Стал известен срок наступления климатической зимы

Через месяц в России наступит зима. Сейчас страна переживает предзимье — период между осенью и зимой. Об этом сообщает РГ со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Климатическая зима наступит только с середины декабря. Пока же стоит сезон предзимья — период между осенью и зимой. Он длится с середины октября до 15-20 декабря», — сказал синоптик.

По прогнозам, температура на азиатской территории России в ноябре будет значительно выше нормы. В остальной части страны температурный режим ожидается в пределах нормы.

Прогнозируется, что январь выдастся холодным на севере и северо-западе страны. Температура будет ниже нормы.