Стал известен срок наступления климатической зимы 

Через месяц в России наступит зима. Сейчас страна переживает предзимье — период между осенью и зимой. Об этом сообщает РГ со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
«Климатическая зима наступит только с середины декабря. Пока же стоит сезон предзимья — период между осенью и зимой. Он длится с середины октября до 15-20 декабря», — сказал синоптик.
По прогнозам, температура на азиатской территории России в ноябре будет значительно выше нормы. В остальной части страны температурный режим ожидается в пределах нормы.
Прогнозируется, что январь выдастся холодным на севере и северо-западе страны. Температура будет ниже нормы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Гидромецентр зафиксировал отставание погоды от климатической нормы.