«Защита от межконтинентальных ракет»: эксперт о системе  С-500

Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал начало серийного производства в России системы ПВО ПРО С-500 («Прометей»), а также рассказал о преимуществах нового поколения российского вооружения.

Ранее в России было запущено серийное производство новейшей системы ПВО ПРО С-500, об этом сообщал гендиректор предприятия-разработчика и производителя комплекса – концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков. По его словам, С-500 по силам стать основой системы ВКО России.