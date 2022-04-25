«Защита от межконтинентальных ракет»: эксперт о системе  С-500

С-500 - это принципиально новая ракета. Если С-400 была глубокой модернизацией блестящей системы С-300В, то С-500 это практически полностью новая система, к которой есть целый набор преимуществ. Например, гарантированная дальность обнаружения составляет порядка 600 км, причем может обнаружить даже очень малоразмерную цель. Гарантированная дальность поражения - более 400 км. Это означает, что если система находится в Калининграде
, то она может поражать объекты практически по всей Европе, в том числе наземные цели. Огромным преимуществом С-500 является то, что система может поражать спутники на низких орбитах и межконтинентальные баллистические ракеты. Никакая другая система ПРО пока не может уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты... То, чего не было ни на одной ракете-перехватчике, - это активная фазированная решетка. Ее изготовление требует огромного труда, и оно достаточно дорогое.
Это качественно новая система, способная решить вопросы гарантированного уничтожения всех летательных аппаратов. Легкие она не будет расстреливать по той причине, что это очень дорогая система, но все значимые объекты, скажем, так называемые стелс-истребители и бомбардировщики, роботизированная техника и все остальное - это "попадет под раздачу" С-500.
Маловероятно, что С-500 будут развертывать такими же темпами, как с 2008 года развертывали С-400, потому что это дорогая и сложная в изготовлении система, ее трудно производить в массовом порядке. Но если это будет сделано - мы гарантированно защитим себя, от межконтинентальных баллистических ракет, что главное, а также от нападения с применением спутников на низких орбитах - оружия из космического пространства, от нападения любых летательных аппаратов.
Я не думаю, что Россия будет экспортировать С-500, во всяком случае, в ближайшее время. В ближайшие 3-5 лет точно не будет, потому что их надо доделать. Каждая новая система в процессе изготовления улучшает свои характеристики. И здесь тоже будет происходить процесс постоянного улучшения. Такого рода техника в продажу не поступает. А если и поступает, то с испорченными характеристиками, скажем, с уменьшенной дальностью, с ухудшенными возможностями локатора и так далее.