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28 минут назад

Новую систему ПВО ПРО С-500 запустили в серийное производство

Деловая газета "Взгляд"иещё 7

Новейшая система ПВО ПРО С-500 («Прометей») уже запущена в серийное производство, заявил гендиректор предприятия-разработчика и производителя комплекса – концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Систему ПРО С-500 запустили в серийное производство
Фото: Пресс-служба Минобороны РФПресс-служба Минобороны РФ

«В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК (зенитно-ракетных систем и комплексов). С-500 по силам стать основой системы ВКО России. В войска она поступит в сроки, определенные государственным оборонным заказом», – передает РИА «Новости» слова Новикова в интервью журналу «Национальная оборона».

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.

Напомним, в июле 2021 года концерн ВКО «Алмаз – Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей».

Армия,Оружие,Ян Новиков,Минобороны России,Алмаз-Антей,
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