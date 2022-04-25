Систему ПРО С-500 запустили в серийное производство

«В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК (зенитно-ракетных систем и комплексов). С-500 по силам стать основой системы ВКО России. В войска она поступит в сроки, определенные государственным оборонным заказом», – передает РИА «Новости» слова Новикова в интервью журналу «Национальная оборона».