Систему ПРО С-500 запустили в серийное производство

Новейшая система ПВО ПРО С-500 («Прометей») уже запущена в серийное производство, заявил гендиректор предприятия-разработчика и производителя комплекса – концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков.
«В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК (зенитно-ракетных систем и комплексов). С-500 по силам стать основой системы ВКО России. В войска она поступит в сроки, определенные государственным оборонным заказом», – передает РИА «Новости» слова Новикова в интервью журналу «Национальная оборона».
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.
Напомним, в июле 2021 года концерн ВКО «Алмаз – Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей».