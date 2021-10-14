«Известно, что два года назад американцы в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Они сами вышли, первые, несмотря на наши предложения обсудить этот вопрос. Они категорически от этого отказались. Более того, после того, как они вышли, мы им предложили заморозить свои действия по сухопутным ракетам. Хотя я считаю, что это не совсем правильно. Потому что в свое время Горбачев игнорировал не только ядерный потенциал Англии и Франции в Европе, но и самое главное - потенциал ракет средней и меньшей дальности, размещенных Военно-морскими силами США. А они там по большому счету разместили несколько тысяч ракет средней дальности. И они ни каким образом не попадают в этот зачет. Наконец, Горбачев сделал шикарный подарок: он ликвидировал ракеты "Ока", дальность которых составляла менее 500 км и они не являлись предметом переговоров. Те ракеты, которые у нас сейчас появились, ракеты средней дальности, это, по сути деда, возвращение ракет "Ока". То, что мы сейчас называем "Искандерами". Это все было в реальности. А то, что сейчас говорят американцы, - это очередной бред. Причем так как это заявляет официальный представитель США, то складывается впечатление, что всей этой истории не было. Как будто бы все начинается сначала. Сперва Советский Союз был виноват, а теперь - Российская Федерация. Непонятно в чем и непонятно почему. США перечеркивают все реальную картину, которая была до этого», - заявил Подберезкин.