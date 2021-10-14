Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал заявление спецпредставителя президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардта о якобы нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) российских ракетах в Европе.
По словам специалиста, заявление Эберхардта - «это типичный пример того, как американцы извращают реальную ситуацию, пытаясь превратить некую виртуальную реальность в действительность».
«Известно, что два года назад американцы в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Они сами вышли, первые, несмотря на наши предложения обсудить этот вопрос. Они категорически от этого отказались. Более того, после того, как они вышли, мы им предложили заморозить свои действия по сухопутным ракетам. Хотя я считаю, что это не совсем правильно. Потому что в свое время Горбачев игнорировал не только ядерный потенциал Англии и Франции в Европе, но и самое главное - потенциал ракет средней и меньшей дальности, размещенных Военно-морскими силами США. А они там по большому счету разместили несколько тысяч ракет средней дальности. И они ни каким образом не попадают в этот зачет. Наконец, Горбачев сделал шикарный подарок: он ликвидировал ракеты "Ока", дальность которых составляла менее 500 км и они не являлись предметом переговоров. Те ракеты, которые у нас сейчас появились, ракеты средней дальности, это, по сути деда, возвращение ракет "Ока". То, что мы сейчас называем "Искандерами". Это все было в реальности. А то, что сейчас говорят американцы, - это очередной бред. Причем так как это заявляет официальный представитель США, то складывается впечатление, что всей этой истории не было. Как будто бы все начинается сначала. Сперва Советский Союз был виноват, а теперь - Российская Федерация. Непонятно в чем и непонятно почему. США перечеркивают все реальную картину, которая была до этого», - заявил Подберезкин.
Он напомнил, что Россия и сейчас предлагает США ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.
«Американцы категорически против этого, но об этом же они не говорят. Вопрос заключается в том, что есть реальность и история этой реальности. А есть болтовня, которую официальный представитель Вашингтона, надув щеки, пытается выдавать за действительность», - добавил эксперт.
Ранее Эберхардт заявил, что Россия обязана убрать из Европы ракеты, которые, по его словам, нарушают ДРСМД. Таким заявлением спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению ответил на просьбу разъяснить, как администрация американского лидера Джо Байдена относится к инициативе президента России Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. Эберхардт сказал, что РФ уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты в Европе, и ей следует убрать их.
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД. США обвинили РФ в его систематическом нарушении. Москва опровергла все обвинения. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.
Позже Путин предложил новую инициативу для урегулирования ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. Он заверил, что Россия готова отказаться от намерений развертывать на европейской части России ракеты 9М729. Однако он выдвинул условие, что в НАТО должны предпринять аналогичные действия.