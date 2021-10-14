Спецпредставитель Байдена поставил России "ядерный ультиматум"

Россия обязана убрать из Европы ракеты, которые нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил Джеффри Эберхардт, специальный представитель президента США по ядерному нераспространению, пишут РИА Новости.

Таким заявлением Эберхардт ответил на просьбу разъяснить, как администрация американского лидера Джо Байдена относится к инициативе президента России Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. Эберхардт сообщил, что РФ уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты в Европе, и ей следует убрать их.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США обвинили РФ в его систематическом нарушении. Москва опровергла все обвинения. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.