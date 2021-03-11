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США назвали "самые крутые" самолеты России

Александр Котлеткин
1 час назад
Американский журнал Popular Mechanics назвал самые крутые самолеты, впервые взлетевшие в последние четыре десятилетия. Среди них — три самолета, поднявшиеся в воздух в современной России. Об этом сообщает Lenta.ru.
Американский журнал Popular Mechanics назвал самые крутые самолеты, впервые взлетевшие в последние четыре десятилетия. Среди них — три самолета, поднявшиеся в воздух в современной России. Об этом сообщает Lenta.ru.
1/8 Американский журнал Popular Mechanics назвал самые крутые самолеты, впервые взлетевшие в последние четыре десятилетия. Среди них — три самолета, поднявшиеся в воздух в современной России. Об этом сообщает Lenta.ru.
Фото: ТАСС
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В частности, самым крутым самолетом 1988 года стал советский (украинский) Ан-225 «Мрия».
2/8 В частности, самым крутым самолетом 1988 года стал советский (украинский) Ан-225 «Мрия».
Фото: РИА Новости
Данный летательный аппарат, изначально предназначенный для перевозки космических аппаратов, стал самым грузоподъемным самолетом в мире.
3/8 Данный летательный аппарат, изначально предназначенный для перевозки космических аппаратов, стал самым грузоподъемным самолетом в мире.
Фото: РИА Новости
Самолетом 1998 года признали российский Бе-200 «Альтаир», который в основном используется для тушения лесных пожаров.
4/8 Самолетом 1998 года признали российский Бе-200 «Альтаир», который в основном используется для тушения лесных пожаров.
Фото: Wikipedia
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Этот самолёт способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности и по ряду лётно-технических характеристик не имеет аналогов в мире.
5/8 Этот самолёт способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности и по ряду лётно-технических характеристик не имеет аналогов в мире.
Фото: РИА Новости
Самолетом 2000 года назван российский (советский) МиГ-1.44 МФИ. Этот летательный аппарат стал прототипом истребителя пятого поколения.
6/8 Самолетом 2000 года назван российский (советский) МиГ-1.44 МФИ. Этот летательный аппарат стал прототипом истребителя пятого поколения.
Фото: РИА Новости
После первого полета, вскрывшего множество недостатков летательного аппарата, работы над ним были прекращены.
7/8 После первого полета, вскрывшего множество недостатков летательного аппарата, работы над ним были прекращены.
Фото: Wikipedia
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Самолетом 2010 года стал Су-57 — российский истребитель пятого поколения.
8/8  Самолетом 2010 года стал Су-57 — российский истребитель пятого поколения.
Фото: РИА Новости
В частности, самым крутым самолетом 1988 года стал советский (украинский) Ан-225 «Мрия». Данный летательный аппарат, изначально предназначенный для перевозки космических аппаратов, стал самым грузоподъемным самолетом в мире.
Самолетом 1998 года признали российский Бе-200 «Альтаир», который в основном используется для тушения лесных пожаров.
Самолетом 2000 года назван российский (советский) МиГ-1.44 МФИ. Этот летательный аппарат стал прототипом истребителя пятого поколения. После первого полета, вскрывшего множество недостатков летательного аппарата, работы над ним были прекращены.
Самолетом 2010 года стал Су-57 — российский истребитель пятого поколения.
Оружие,Фото,Россия,Соединенные Штаты,
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