Американский журнал Popular Mechanics назвал самые крутые самолеты, впервые взлетевшие в последние четыре десятилетия. Среди них — три самолета, поднявшиеся в воздух в современной России. Об этом сообщает Lenta.ru.
В частности, самым крутым самолетом 1988 года стал советский (украинский) Ан-225 «Мрия». Данный летательный аппарат, изначально предназначенный для перевозки космических аппаратов, стал самым грузоподъемным самолетом в мире.
Самолетом 1998 года признали российский Бе-200 «Альтаир», который в основном используется для тушения лесных пожаров.
Самолетом 2000 года назван российский (советский) МиГ-1.44 МФИ. Этот летательный аппарат стал прототипом истребителя пятого поколения. После первого полета, вскрывшего множество недостатков летательного аппарата, работы над ним были прекращены.
Самолетом 2010 года стал Су-57 — российский истребитель пятого поколения.