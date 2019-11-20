В США оценили «чрезвычайно грозную силу» Ту-22М3

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия будет пополнять свои ВВС советскими дальними сверхзвуковыми бомбардировщиками Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch. Несколько самолетов уже доставлены с дальневосточного аэродрома «Каменный ручей» в Казань для модернизации. На Западе заявили, что Ту-22М3 способны наносить точечные удары по целям в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке «Каменный ручей», около поселка Монгохто Хабаровского края , дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.

По словам западных экспертов, на фоне новостей о том, что ВВС США «реанимировали» свой первый бомбардировщик B-52H, находившийся до недавнего времени в хранилище, Россия тоже решила возвратить Ту-22М3 на передовую.

«Хотя вариант M3 не так современен, как последние бомбардировщики Ту-22М3М, которые недавно начали вводиться в эксплуатацию, он по-прежнему представляет собой относительно современную и чрезвычайно грозную силу, способную наносить точечные удары по целям в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, вылетая с баз на материковой части России», — утверждают авторы статьи.

Издание также сообщает, что бомбардировщики были доставлены на Казанский авиационный завод для модернизации до версии Ту-22М3М, а затем поступят на вооружение в Военно-воздушные силы России.

«Неясно, сколько бомбардировщиков Россия намерена восстановить таким способом, но считается, что в стране достаточно резервных самолетов для создания нескольких новых авиационных подразделений», — добавляют западные аналитики.

Среди причин такого шага Москвы они упоминают напряженность в отношениях между Россией и НАТО , которая «возрастает до беспрецедентного после „холодной войны“ уровня».

Он также отметил, что корпорация намерена кастомизировать увеличенные боевые возможности специально для заказчиков на Ближнем Востоке, чтобы самолет мог отвечать их запросам. Слюсарь добавил, что ОАК «глубоко модернизирует» Як-130, расширив его боевые возможности.

Российская аэрокосмическая отрасль приложила немало усилий для создания истребителя пятого поколения с малой радиолокационной заметностью, способного конкурировать с F-22 и F-35 ВВС США. В результате появился ПАК ФА (Т-50, Су-57), который является истребителем, изготовленным с учетом технологии стелс.

Российские ВВС предпочли бы заменить фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-24М на усовершенствованный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34, сравнимый по характеристикам с F-15E Strike Eagle.

Более 70 Су-34 сегодня находятся в российских ВКС; большинство из этих самолетов были введены в строй, начиная с 2012 года. Учитывая большое количество фронтовых бомбардировщиков Су-24, состоящих на оснащении ВКС РФ, и высокую стоимость более совершенных Су-34, параллельно предпринимаются усилия по модернизации многих Су-24М до уровня Су-24М2, передает ФАН.

Что касается самолетов дальней авиации, то Ту-22М3 могут быть использованы в качестве проникающих платформ в войнах на российской периферии.

Они использовались для сбрасывания бомб свободного падения в середине 1990-х годов в конфликте против чеченских сепаратистов и войне 2008 года с Грузией, передает НСН.

Чуть ранее стало известно, что НАТО планирует в ближайшие 15 лет оснастить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) модернизированным оборудованием, в том числе искусственным интеллектом. Об этом заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг

По словам секретаря, десятилетия самолеты AWACS были для НАТО глазами на небе, поддержкой во всех операциях. При этом он добавил, что самолеты в том числе применялись при патрулировании воздушного пространства США после теракта 11 сентября 2001 года, также в ходе военных операций в Афганистане и против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Максимальная длина изготовленной модели составляет 1,63 м, размах крыла — 1,75 м, а высота — немногим меньше 0,5 м. Тяжело нагруженные элементы модели были изготовлены из конструкционных сталей, а основная часть — из алюминиевых сплавов.