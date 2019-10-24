Ту-144 раскритиковали и придумали самолет «без окон»

В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»

Опускавшийся при посадке для улучшения обзора пилотов «журавлиный нос» был «визитной карточкой» советского Ту-144, однако утяжелял конструкцию данного сверхзвукового пассажирского самолета, заявил РИА Новости научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Сергей Чернышев

По его словам, массу летательного аппарата увеличивали гидравлические приводы, при помощи которых проводилось управление носовой частью Ту-144. Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».

«В салоне по бокам и на потолке ЖК-экраны. Пассажиры видят, что происходит за бортом благодаря цифровому зрению самолета, чувствуют себя комфортно. Пилоты ведут по приборам, которые сейчас куда совершеннее, чем органы чувств человека. Труба корпуса без вырезов — более прочная, за счет этого мы уменьшим толщину стенок и снизим вес конструкции», — сказал специалист.

Согласно проекту, подготовленному при участии Чернышева, российский сверхзвуковой самолет предлагается оснастить крылом «в виде двойного поперечного V», а не треугольным крылом большой стреловидности, как Ту-144. По словам научного руководителя ЦАГИ, в самолете будущего может отпасть потребность в пилотах. Двигатель российского сверхзвукового самолета предлагается создавать на основе ПД-14.

В октябре 2000 года Немецкий музей авиации (Мюнхен) за полмиллиона долларов купил один из Ту-144 — первых в мире сверхзвуковых пассажирских лайнеров.