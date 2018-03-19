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Ил-78М-90А решили испытать вибрацией
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Новейший Ил-78М-90А решили испытать вибрацией 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский топливозаправщик Ил-78М-90А испытают вибрацией в Ульяновске, сообщили представители «Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина».
«Основная цель испытаний — определение собственных форм и частот колебаний конструкции самолета и опор шасси, а также частотных характеристик системы автоматического управления», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы авуиакомплекса.
Наземные частотные испытания топливозаправщика Ил-78М-90А начались в Ульяновске на заводе «Авиастар-СП» при участии специалистов Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. профессора Н. Е. Жуковского. Для проведения частотных испытаний воздушное судно установили на специальные пневматические опоры.
На элементы самолета (рули, закрылки, крылья, двигатели, унифицированные подвесные агрегаты заправки) разместили датчики. Затем с помощью специальных устройств (вибровозбудителей) начали генерировать колебания симметричной и асимметричной формы переменной частоты различных элементов планера. Вся информация о колебаниях поступает на компьютер, пояснили в компании.
С помощью полученных данных специалисты ЦАГИ определят собственную форму и частоту колебаний самолета. Это необходимо, чтобы максимально улучшить аэродинамические характеристики новой машины и повысить безопасность полета.
Напомним, в ноябре прошлого года новейший топливозаправщик Ил-78М-90А выкатили для летных испытаний.
Самолет создан на базе тяжелого транспортника Ил-76МД-90А, он предназначен для заправки самолетов дальней и фронтовой авиации в полете.
Ил-78М-90А станет первым самолетом-заправщиком, производимым в России. До этого все Ил-78 собирались в Узбекистане.
На машину будут установлены три устройства системы заправки типа «шланг-конус» (два на консолях крыла и один в кормовой части фюзеляжа с правой стороны).
Самолет позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации. С хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.
13 марта также сообщалось, что Минобороны получило первый модернизированный транспортник Ил-76МД-М.
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