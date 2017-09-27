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Пуск баллистической ракеты "Тополь-М" попал на видео
Фото: кадр видео
В Сети появилось видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с полигона Капустин Яр в Астараханской области.
Боевым расчетом #РВСН с полигона #КапустинЯр проведён испытательный пуск МБР РС-12М «Тополь» pic.twitter.com/F0xykenI0h— Минобороны России (@mod_russia) 27 сентября 2017 г.
Напомним, ракета с экспериментальной головной частью была запущена 26 сентября. Учебная боеголовка с заданной точностью поразила цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
— Целью пуска была проверка перспективного боевого оснащения баллистических ракет. Мы увидели, как головная часть ведет себя в полете и реагирует на противоракетную оборону. Собранная информация будет использована при разработке эффективных средств преодоления ПРО, — рассказал представитель Минобороны России Игорь Егоров.
Казахский полигон Сары-Шаган выпадает из поля зрения американских разведывательных спутников, поэтому испытания самых секретных российских разработок проводятся здесь с середины XX века.
В начале сентября с космодрома Плесецк была запущена баллистическая ракета "Ярс" с экспериментальной головной частью. Та прилетела в заданный район камчатского полигона Кура.
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