В Сети появилось видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с полигона Капустин Яр в Астараханской области.



Напомним, ракета с экспериментальной головной частью была запущена 26 сентября. Учебная боеголовка с заданной точностью поразила цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.





— Целью пуска была проверка перспективного боевого оснащения баллистических ракет. Мы увидели, как головная часть ведет себя в полете и реагирует на противоракетную оборону. Собранная информация будет использована при разработке эффективных средств преодоления ПРО, — рассказал представитель Минобороны России Игорь Егоров

Казахский полигон Сары-Шаган выпадает из поля зрения американских разведывательных спутников, поэтому испытания самых секретных российских разработок проводятся здесь с середины XX века.



В начале сентября с космодрома Плесецк была запущена баллистическая ракета "Ярс" с экспериментальной головной частью. Та прилетела в заданный район камчатского полигона Кура.