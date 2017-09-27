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Россияне перепутали пуск «Тополя» с НЛО
Фото: ВКазани Поймут / Вконтакте
Жители нескольких регионов России приняли запуск баллистической ракеты «Тополь» за НЛО и активно делятся в соцсетях фотографиями необычного явления в небе. Как отмечают пользователи соцсетей, светящийся объект вращался и напоминал форму спирали, а затем исчез.
Ранее на полигоне Капустин Яр в Астраханской области был проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М Тополь. Целью пуска являлось испытание перспективного боевого оснащения ракет. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
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