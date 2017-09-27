Россияне перепутали пуск «Тополя» с НЛО

Жители нескольких регионов России приняли запуск баллистической ракеты «Тополь» за НЛО и активно делятся в соцсетях фотографиями необычного явления в небе. Как отмечают пользователи соцсетей, светящийся объект вращался и напоминал форму спирали, а затем исчез.