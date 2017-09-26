РВСН испытали межконтинентальную ракету "Тополь" с новым оборудованием. Стартовал она с "Капустина яра" в Астраханской области и успешно поразила цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.

Как отмечает пресс-служба Министерства обороны России, пуск проводился в рамках эксперимента. Его результаты буду использованы при разработке новых систем прорыва противоракетных систем, которые в будущем можно установить на новые межконтинентальные баллистические ракеты.