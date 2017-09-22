В Сети появилось видео «последствий российской атаки военных кораблей» в Сирии. Кадры были опубликованы информационным агентством сирийских оппозиционеров Smart на YouTube.



В подписи к видео говорится, что в результате удара погибли мирные жители, в том числе и дети. Журналисты ссылаются на данные «активистов».





22 сентября российская подводная лодка «Великий Новгород» нанесла удар ракетами «Калибр» по позициям боевиков, пытавшихся захватить военных полицейских в Хаме в провинции Идлиб. В результате удара были уничтожены пункты управления, база подготовки террористов и бронетехника боевиков.

Россия ведёт в Сирии антитеррористическую операцию с 26 августа 2015 года. Самолёты российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ) действуют в арабской республике с разрешения властей Сирии. Прикрытием авиационной группы занимаются 10-15 кораблей постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота (ВМФ) России на Средиземном море. За время операции ВКС РФ уничтожили порядка 35 тысяч боевиков, 725 тренировочных лагеря террористов, а также более 400 мастерских и заводов, где боевики производили снаряды.